Пенсионерам делают скидки на стрижки и ремонт обуви в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские предприниматели стараются сделать доступными услуги для всех категорий граждан. В связи с этим они делают скидки на свой прайс для пожилых людей. Пенсионеры могут воспользоваться услугами парикмахеров, ателье, бань, химчисток и обувных мастерских по сниженным ценам.

- Для пожилых хабаровчан скидки делают 54 городских парикмахерских. Мужчины могут подстричься за 200-400 рублей, а женщины - за 300-600 рублей. Льготы предлагают несколько ателье и обувных мастерских. Также снижают цены некоторые бани и химчистки, - рассказали в хабаровском управлении торговли, питания и бытового обслуживания.

Список компаний, предоставляющих скидки, опубликован на сайте городской мэрии.

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