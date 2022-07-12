Объекты железнодорожной инфраструктуры ремонтируют в Хабаровске
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Хабаровске и на территории края ремонтируют объекты ж/д инфраструктуры для повышения безопасности жителей. С начала года только в краевой столице из-за несчастных случаев на рельсах пострадали шесть человек.
- В прошлом году на обслуживание ж/д сети ДВЖД направила почти 60 миллионов рублей. За эти деньги был выполнен капремонт 11 мостов и 33 переходов через пути со звуковой и световой сигнализацией. Оборудовано девять пассажирских платформ и установлено 32 ограждения. В рамках просветительской работы железнодорожники развесили больше четырех тысяч информационных плакатов. На 86 платформах было обновлено освещение, - рассказали представители ДВЖД.
Несмотря на модернизацию ж/д объектов, несчастные случаи продолжают происходить. Поэтому жителей края призывают быть внимательными вблизи железнодорожных сооружений.
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