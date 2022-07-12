Второй памятник Владимиру Высоцкому появится в Магадане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Магадан отметит День города 14 июля. Приуроченное к этому событию, пройдет и открытие нового памятника в парке «Маяк» 15 июля в 18:00. Мемориал, посвященный Владимиру Высоцкому, уже установлен, но все еще скрыт от глаз жителей.

В местных пабликах пользователи пишут, что из-под тента, которым накрыт памятник, виднеются только ботинки исполнителя. Снизу выгравированы слова из песни «Я расскажу тебе про Магадан».

Отметим, что в городе уже есть один памятник поэту и музыканту. Первый мемориал Высоцкому открыли в 2014 году на смотровой площадке на берегу бухты Нагаева. Автором скульптуры стал Юрий Руденко.

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