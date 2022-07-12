Вопиющий вандализм: магаданец намеренно расколошматил чужую машину

Житель Магадана умышленно разбил чужую машину Фото: прокуратура Магаданской области

Пару недель назад на улице Центральной в селе Клепка между автомобилистами вспыхнул конфликт. 31-летний житель областного центра не сдержал эмоций и начал бить машину оппонента. Владелец пострадавшего авто - «Тойоты Сиенты» - 37 летний водитель такси, который позже написал заявление о нападении в полицию.

- Ущерб потерпевшему составил 22 тысячи рублей. Правоохранители нашли жителя Магадана, намеренно разбившего легковушку. На него завели уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, - рассказали в УМВД по Магаданской области.

Теперь дебоширу грозит до двух лет колонии.

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