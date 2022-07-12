Покос травы проходит по графику в Хабаровске Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Хабаровске активно избавляются от зарослей травы. Мэр города Сергей Кравчук дал поручение не останавливать работы, а создать посменных график дежурств, чтобы газоны и зеленые зоны города всегда поддерживались в порядке. Особенно обостряется проблема после дождей, когда сорняки прорастают быстрее обычного. Сотрудники «Горзеленстроя» уже начали повторную обработку территорий, которые еще совсем недавно были аккуратно подстрижены.

- Уже второй раз мы будем косить траву на Волочаевской, Краснореченской, Суворова, Павла Морозова. Сейчас работаем в поселке Горького. Наши работники приступают к покосу каждый день с 8:00 и продолжают очистку территорий до 20:00. За смену они убирают 6-10 гектаров, - сказала Екатерина Бакулева, замначальника «Горзеленстроя».

В бригаде 26 человек, которые косят газоны с мая по октябрь. Им помогают подрядчики, нанимаемые администрациями районов Хабаровска. Территории вокруг многоквартирных домов убирают за счет управляющих компаний.

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