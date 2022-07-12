«Вкусно и точка» готовится к открытию в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчане заждались открытия любимого фастфуда. Раньше в городе работало несколько филиалов американской сети «Макдоналдс». Но из-за санкций все они приостановили работу, а после и вовсе заявили об уходе с российского рынка. Теперь же на место привычных ресторанов пришел новый, отечественный бренд «Вкусно и точка».

Дата открытия сети в Хабаровске пока не разглашается. Предположительно, свои двери все филиалы в городе откроют уже 19 июля. Сейчас новые сотрудники проходят стажировку и готовятся к приему посетителей.

Напомним, что в некоторых городах России рестораны быстрого питания открылись еще месяц назад.

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