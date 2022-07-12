Хабаровский вуз вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников в России Фото: ael.ru

Хабаровский государственный университет экономики и права вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников в России. За минувший год он поднялся на две позиции, заняв 18-е место. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в 2022 году между 56 вузами. Топ-3 лидеров рейтинга за год не изменился.

Выпускники Хабаровского государственного университета экономики и права по своему профилю зарабатывают в среднем 65 тысяч рублей в месяц. С прошлого года их зарплаты выросли на восемь тысяч. 56% выпускников остаются работать в городе после окончания вуза.

- Также в рейтинг вошли другие университеты ДФО. На 13 месте, сохраняя позицию с прошлого года, расположился Дальневосточный федеральный университет. Средние зарплаты выпускников-экономистов в этом учебном заведении за год также выросли с 70 до 78 тысяч рублей. Доля оставшихся выпускников в городе равна 42%, - рассказала Анастасия Зырянова, представитель пресс-службы SuperJob.

Отметим, что пятерка лидеров в рейтинге - столичные вузы с самой высокой репутацией в России.

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