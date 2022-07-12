Школьная ярмарка стартовала в Хабаровске
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 1 июля по 30 сентября в Хабаровске будет открыта школьная ярмарка. Она работает около Дома культуры профсоюзов, расположенного на Льва Толстого, 22.
- Здесь можно закупить любые товары, которые могут пригодиться детям в предстоящем учебном году. На площадке работают торговые точки со школьной формой и рюкзаками, канцтоварами, - рассказали в мэрии Хабаровска.
В городской администрации рассказали о планах запустить еще 40 небольших торговых точек до 1 августа. Благодаря им жители всех районов смогут закупиться в школу, не тратя много времени на походы в магазины.
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