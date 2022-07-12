Мэр Хабаровска: там, где были раскопки, нужно все восстановить

Сергей Кравчук поручил взять под контроль восстановление дорог и тротуаров в городе Фото: Администрация Хабаровска

Городской глава поручил своим подчиненным взять под контроль восстановление нарушенного благоустройства Хабаровска из-за ремонта теплосетей. Элементы городской среды должны быть восстановлены до начала зимы.

- Прошу всех соблюдать график работ. До наступления холодов мы должны закончить все работы, привести в порядок инфраструктуру и благоустройство города. Там, где были раскопки, нужно все восстановить, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас на контроле у администрации 343 места, где ведутся или уже закончены работы. На 77 объектах - временное благоустройство. Например, вблизи домов №№ 1, 5 и 11 на Жуковского рабочие выполнили капремонт водопровода. После этого на месте осталось девять котлованов. Этот участок пока не привели в порядок до конца. После рабочих здесь просела дорога, также требует восстановления зеленая зона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.