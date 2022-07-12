Избил, раздел и скрылся: суд приговорил магаданца к колонии за нападение на прохожего

Житель Магадана проведет три года в колонии за нападение на человека Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

35-летний мужчина из областного центра осужден сразу по трем статьям: о разбое группой лиц, угоне авто и краже. Он проведет в колонии общего режима три года, а после еще год должен будет каждый месяц отмечаться в отделении полиции.

- Будучи пьяным, магаданец совершил несколько преступлений и больше полутора лет прятался от полиции. В 2019 году он вместе с приятелем напал на прохожего. Мужчины сначала избили случайного встречного, потом стащили с него куртку, кошелек с деньгами и другие ценные вещи. После этого они быстро скрылись, - рассказали в УМВД по Магаданской области.

Хотя суд уже назначил наказание, приговор в законную силу пока не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.