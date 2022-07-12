В Хабаровском крае введут режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае введут режим ЧС федерального значения Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе крайне обострилась ситуация с лесными пожарами. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время обстановка не улучшится. В связи с этим губернатор Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести на территории края режим ЧС федерального значения.

- Мы видим, что у нас перспектива не радужная, а средства нужно наращивать. Поэтому было принято решение запросить помощь. Мы должны заранее подготовиться к тушению пожаров, - сказал Михаил Дегтярев.

В отдельных районах края ситуация требует особого внимания власти всех уровней и крайне быстрой реакции даже при незначительном ухудшении обстановки.

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