Житель Магадана организовал наркопритон в своей квартире Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В областном центре осудят 31-летнего местного жителя, который организовал в своей квартире притон для наркоманов. Он приглашал к себе друзей и знакомых, где они вместе принимали запрещенные препараты.

- Часто к мужчине в пятиэтажку, которая находится на улице Набережной реки Магаданки, приходили подозрительные люди. Соседи видели, как его посетители покидали квартиру в неадекватном состоянии, - рассказали в прокуратуре по Магаданской области.

Полицейские накрыли наркопритон и завели уголовное дело на организатора местных посиделок. После этого хозяин продал квартиру и переехал в другой дом. В ближайшее время пройдет суд, и виновнику выберут меру наказания. Ему грозит до четырех лет колонии.

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