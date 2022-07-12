«Это были угонщики!»: жительница Биробиджана сбила корову и придумала нелепое оправдание

Женщина из ЕАО заявила об угоне, чтобы не отвечать за сбитую корову Фото: Михаил ФРОЛОВ

33-летняя женщина ехала ночью по трассе недалеко от областной столицы. Из-за усталости она потеряла бдительность. В это время, не спеша, дорогу переходила корова. Скорее всего, она отбилась от стада и ходила в поисках своих собратьев. Водитель не заметила животное, которое появилось перед ее машиной неожиданно. На полном ходу она сбила корову, после чего бездыханная туша неподвижно осталась лежать на асфальте.

- Женщина быстро уехала с места ДТП. Утром она позвонила в полицию и заявила об угоне своей машины. Так она хотела избежать наказания за сбитое животное, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Следователи нашли свидетелей аварии, которые рассказали, что видели именно владелицу машины за рулем. Теперь полиция завела на ее уголовное дело за ложный донос. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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