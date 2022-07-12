Хабаровчанка нашла оружие, которое находилось в федеральном розыске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Хабаровска нашла ствол от гладкоствольного охотничьего ружья без приклада около протоки Пензенской. Оружие находилось в воде. Случайно наткнувшись на него, женщина вытащила его на поверхность и решила сдать в полицию.

- При проверке ружья выяснилось, что оно значится в федеральном розыске с 2007 года. Раньше им владел мужчина 1954 года рождения. Но потом он потерял его на реке Хор в районе имени Лазо, о чем сообщил в полицию, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Правоохранители напомнили, что хранение и использование найденного оружия запрещено. Его нужно сдать в полицию и получить денежное вознаграждение. Добровольная сдача боевых изделий освобождает от уголовной ответственности. В противном случае можно лишиться свободы на срок до трех лет.

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