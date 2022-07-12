Небольшие дожди пройдут в Хабаровске 13 июля Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Синоптики не исключают кратковременных дождей в Хабаровске. Переменная облачность в первой половине дня сменится солнечной погодой к вечеру. Ветер северо-восточный достигнет 4-9 метров в секунду. Повышенная влажность будет сопровождать жителей города весь день.

- Днем столбик термометра покажет от +26 до +28 градусов. Ночью температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В городе и на территории края опасные метеорологические явления не прогнозируются. Во всем регионе ожидаются небольшие дожди. Средняя температура воздуха составит от +30 до +32 градусов.

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