14 ковидных коек занято в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

В регионе развернуто 50 ковидных коек в трех краевых больницах. Из них занято только 14 мест людьми, у которых болезнь протекает в среднетяжелой или тяжелой форме либо развиваются осложнения после коронавируса. Еще 38 человек с подтвержденным диагнозом проходят лечение на дому.

- За последние сутки в крае зарегистрировано 12 заболевших. Ни одному из них не потребовалась госпитализация, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

За день в регионе выздоровели 17 человек, а за весь период пандемии - 202 259 жителей края.

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