Хирурги начнут выполнять высокотехнологичные операции в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровчанам больше не придется ездить во Владивосток, Новосибирск или Москву, чтобы установить постоянные стимуляторы против боли в спине. Нейрохирурги краевой больницы имени Владимирцева смогут выполнять операции в городе, так как клиника получила федеральные квоты на проведение высокотехнологичной операции.

- Уже через месяц пациенты смогут получить постоянные устройства, которые с помощью тока избавят их от боли. Устанавливают стимуляторы при хронических проблемах с позвоночником и суставами. Операцию выполняют под местным наркозом, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Такое лечение обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей, а устройство будет работать в течение 8-10 лет.

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