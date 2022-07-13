Учитель и врач первыми получили «Дальневосточную ипотеку» в Хабаровске и Магадане Фото: Telegram-канал @polpred_dfo

Первыми «Дальневосточную ипотеку» получили учительница из Хабаровска и врач из Магадана. Они оформили льготный кредит под 2% годовых по программе, одобренной президентом России Владимиром Путиным.

- «Дальневосточная ипотека» распространяется на врачей и учителей, работающих на Дальнем Востоке. По предварительным прогнозам, до конца 2024 года ее смогут получить более 16 тысяч специалистов, - сказал Юрий Трутнев, полпред ДФО.

По мнению Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, льготная ипотека для учителей и врачей поможет привлечь новых педагогов и медицинских работников в регион.

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