Хабаровчане могут купить и продать машину через «Госуслуги» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На портале запустили сервис, с помощью которого можно оформить договор купли-продажи авто. Он будет иметь тот же юридический вес, что и бумажный документ. Хабаровчане теперь смогут сэкономить время не только на походы в ГИБДД, но и на заполнении самих бумаг. Данные о продавце и покупателе будут отображаться на портале автоматически. Им даже не придется встречаться лично. Но у обеих сторон сделки на смартфоне должно быть приложение «Госключ», с помощью которого будет подписан договор.

- В онлайн-режиме можно будет увидеть, наложен ли запрет на продажу машины, находится ли она в розыске или арестована, - рассказали в министерстве цифрового развития России.

Оформлять сделку должен продавец. Сначала на «Госуслугах» нужно выбрать авто, после чего сервис быстро выполнит его автопроверку. Если все в порядке, покупатель может подписывать договор. После этого нужно будет в течение 10 дней зарегистрировать машину в ГИБДД. Для этого новому владельцу понадобится полис ОСАГО и действующая диагностическая карта, если транспорту больше четырех лет.

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