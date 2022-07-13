Хабаровский край готов к проведению всероссийских спортивных турниров Фото: Правительство Хабаровского края

В Южно-Сахалинске прошло заседание Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. На совещании присутствовал министр спорта России Олег Матыцин. Важными темами обсуждения стали организация новых форматов соревнований в условиях санкций и развитие спортивно-туристической отрасли на Дальнем Востоке. Участники также обсудили проведение всероссийских и международных турниров, строительство спортобъектов и тренировочных комплексов.

- Мы готовы к проведению на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае, самых крупных турниров. Сейчас нужно задуматься о новых форматах состязаний. Также проведение масштабных турниров поможет развить спортивную инфраструктуру региона, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта края.

Напомним, что накануне на арене «Ерофей» в Хабаровске прошел чемпионат России по тяжелой атлетике. Мероприятие было организовано на высшем уровне. Это только лишний раз доказывает, что краевая столица готова к масштабным соревнованиям.

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