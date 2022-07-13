Система оповещения о ЧС будет протестирована в Хабаровском крае 20 июля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Всероссийская проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО - прим. ред.) пройдет в Хабаровском крае 20 июля. Около 500 сирен одновременно завоют в Хабаровском крае в 10:40. За 10 минут до включения жителей региона предупредят в эфире радио и телеканалов. Сирены будут работать в течение пяти минут.

- Непрерывное звучание сирен означает предупредительный сигнал «Внимание всем!». В этот момент нужно включить радио или телевизоры, где будет транслироваться экстренная информация. Ничего больше делать не нужно, - сказал Геннадий Тришин, представитель краевого комитета по гражданской защите.

По распоряжению губернатора Михаила Дегтярева, проверка РАСЦО выполняется дважды в год. Это позволяет поддерживать систему в постоянной готовности и избежать ее технических неполадок. В регионе оповещение происходит в цифровом формате, а сигналы охватывают около 97% жителей. Следующая плановая проверка пройдет в октябре.

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