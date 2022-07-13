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Происшествия13 июля 2022 2:07

Пожилая хабаровчанка перевела два миллиона рублей мошенникам

Она отдала деньги, думая, что спасается от аферистов
Александра ЯВИЩЕНКО
Пожилая хабаровчанка перевела два миллиона рублей мошенникам

Пожилая хабаровчанка перевела два миллиона рублей мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летняя жительница Индустриального района обратилась в полицию, заявив, что у нее украли больше двух миллионов рублей. Правоохранителям она рассказала уже знакомую схему аферы: звонок жертве с неизвестного номера, запугивание и предложение о решении проблемы. Этот психологический прием часто срабатывает с людьми, которые легко поддаются внушению и доверчивы.

- Мошенник убедил женщину в том, что на ее имя кто-то оформил кредит. Чтобы аннулировать операцию, ей предложили взять реальный заем и эти деньги перевести на безопасный счет. Именно так она и поступила: перечислила два миллиона неизвестному, который после этого перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

По статье о мошенничестве полиция завела уголовное дело. Личность афериста устанавливается. Его ждет до 10 лет колонии.

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