Пожилая хабаровчанка перевела два миллиона рублей мошенникам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
60-летняя жительница Индустриального района обратилась в полицию, заявив, что у нее украли больше двух миллионов рублей. Правоохранителям она рассказала уже знакомую схему аферы: звонок жертве с неизвестного номера, запугивание и предложение о решении проблемы. Этот психологический прием часто срабатывает с людьми, которые легко поддаются внушению и доверчивы.
- Мошенник убедил женщину в том, что на ее имя кто-то оформил кредит. Чтобы аннулировать операцию, ей предложили взять реальный заем и эти деньги перевести на безопасный счет. Именно так она и поступила: перечислила два миллиона неизвестному, который после этого перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
По статье о мошенничестве полиция завела уголовное дело. Личность афериста устанавливается. Его ждет до 10 лет колонии.
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