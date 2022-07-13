Полицейские спасли двух подростков на набережной Комсомольска Фото: Telegram-канал @komsagram

Плановый рейд на набережной Комсомольска устроила транспортная полиция. Сотрудники проверили места отдыха жителей вблизи Амура. Они обнаружили двух подростков, которые находились на городской причальной стене и пытались рыбачить.

- Парни знали, что нельзя быть здесь. Но это не остановило их от безрассудного поступка. Это место опасно, так как можно легко упасть в Амур и утонуть, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Полицейские задержали подростков и отвезли их в участок. Там их забрали родители, на которых составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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