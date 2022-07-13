49% семян сельхозкультур не соответствует нормам в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие в лаборатории фитосанитарных исследований «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» было проверено 130 проб семян сельхозрастений и 26 проб семян овощных культур на посевные качества. Также специалисты исследовали 11 проб семенного картофеля. 49% из всего материала не соответствовало нормам.

- Нарушения были обнаружены по нескольким показателям: пораженность болезнями (относится только к семенам картофеля - прим. ред.), чистота, всхожесть, наличие семян сорных растений. Чаще всего не соответствовал требованиям ГОСТ посадочный материал картофеля, - рассказали в «Хабаровском референтном центре Россельхознадзора».

В лаборатории забраковали 203 тонны семенного картофеля из ЕАО и Хабаровского края. Из 11 проб с нарушениями оказались восемь. А из проверенных пяти тысяч тонн семян сои не прошли проверку 2738 тонн. По показателям всхожести и чистоты были забракованы 50 тонн семян гречихи, 27 тонн семян овса и 32 тонны семян ячменя из Бикина. Много посадочного материала из ЕАО также не соответствовало нормам: 10 тонн семян пшеницы, по пять тонн семян овса и ячменя.

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