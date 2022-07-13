Депутаты получат по миллиону рублей на решение проблем хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

На встрече с представителями фракций политических партий глава города предложил выделить всем хабаровским депутатам по миллиону рублей, чтобы они могли быстро решать проблемы жителей.

- У нас 35 депутатов гордумы. Часто им приходится думать о том, где достать деньги для быстрого решения проблем жителей города. Я предлагаю выделить каждому по одному миллиону рублей на эти цели. Все 35 миллионов будут находиться в городском бюджете. На эту сумму представители власти смогут рассчитывать и при необходимости использовать средства. А у хабаровчан появится возможность напрямую через депутатов решать многие проблемы, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр поручил финансистам провести расчеты, которые потом представят на голосовании в поддержку инициативы.

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