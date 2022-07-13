Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 3:07

Депутаты получат по миллиону рублей на решение проблем хабаровчан

Депутаты получат по миллиону рублей на решение проблем хабаровчан
Александра ЯВИЩЕНКО
Депутаты получат по миллиону рублей на решение проблем хабаровчан

Депутаты получат по миллиону рублей на решение проблем хабаровчан

Фото: Администрация Хабаровска

На встрече с представителями фракций политических партий глава города предложил выделить всем хабаровским депутатам по миллиону рублей, чтобы они могли быстро решать проблемы жителей.

- У нас 35 депутатов гордумы. Часто им приходится думать о том, где достать деньги для быстрого решения проблем жителей города. Я предлагаю выделить каждому по одному миллиону рублей на эти цели. Все 35 миллионов будут находиться в городском бюджете. На эту сумму представители власти смогут рассчитывать и при необходимости использовать средства. А у хабаровчан появится возможность напрямую через депутатов решать многие проблемы, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр поручил финансистам провести расчеты, которые потом представят на голосовании в поддержку инициативы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.