Индивидуальный предприниматель Меликова Ирина Ильгаровна предоставляет сведения о расценках на полиграфические и другие рекламные услуги для проведения предвыборной агитации на территории Хабаровского края

Индивидуальный предприниматель Меликова Ирина Ильгаровна предоставляет сведения о расценках на полиграфические и другие рекламные услуги для проведения предвыборной агитации в единый день выборов 11 сентября 2022 года на территории Хабаровского края:

- дизайн - от 500 рублей;

- печать полиграфии любой сложности - от 3,5 до 40 рублей за лист формата А4. (окончательная стоимость складывается из следующих характеристик: тираж, цветность, плотность бумаги и постпечатная обработка);

- Печать плакатов и постеров - от 250 до 850 рублей за квадратный метр;

- Печать баннеров - от 450 до 650 рублей за квадратный метр;

- Изготовление сувенирной продукции - от 275 рублей;

- Нанесение символики на одежду - от 500 до 3000 рублей.

Окончательная стоимость заказа формируется в зависимости от тиража и используемых материалов.

Действует система скидок.

Цены утверждены 01.07.2022

По вопросам оказания полиграфических услуг и размещения агитационных материалов обращаться:

680031, г. Хабаровск, ул. Выборгская, 24, офис 4. Тел. 8-914-191-23-46.

Сайт: rek4212.ru

Электронный адрес: reklama4212@mail.ru