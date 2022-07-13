Велосипедисты Хабаровского края завоевали медали на Всероссийском турнире Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная края по велоспорту приняла участие на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Чите. Этот турнир проводится в Забайкалье с 1997 года. В нем принимают участие лучшие спортсмены из Сибири и ДФО. В этот раз за медали боролись 120 спортсменов из Иркутской и Свердловской областей, Забайкальского и Хабаровского краев. Многодневное соревнование проходило в пять этапов. Спортсмены участвовали в групповых стартах, заездах с раздельным стартом и в гонках на короткие дистанции. Победителей определяли по итогам каждого этапа, а после и по общей сумме балов.

- Сложность гонки в том, что результаты оценивались по итогам всех этапов. Хорошую командную работу показали наши взрослые спортсмены, попав в первую тройку, это максимальный результат, - сказал Алексей Стародубцев, и. о. руководителя центра спортподготовки сборных команд Хабаровского края.

В общем зачете среди девушек 15-16 лет первенство взяла Анастасия Лазарева. Ее общее время за все дни составило три часа 25 минут. В юниорской женской группе победила Алена Симакова, общий результат которой составил четыре часа 55 минут. Из парней победу одержал Григорий Еремин из Хабаровска, который преодолел всю дистанцию за семь часов и 10 минут.

Полный комплект медалей завоевали хабаровские велосипедисты в старшей возрастной категории. Первенство взял Даниил Головченко, второе место - Иван Журавлев, а третье - Максим Фильчаков.

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