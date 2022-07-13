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Спорт13 июля 2022 4:05

Велосипедисты Хабаровского края завоевали медали на всероссийском турнире

Спортсмены отличились практически во всех возрастных группах
Александра ЯВИЩЕНКО
Велосипедисты Хабаровского края завоевали медали на Всероссийском турнире

Велосипедисты Хабаровского края завоевали медали на Всероссийском турнире

Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная края по велоспорту приняла участие на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Чите. Этот турнир проводится в Забайкалье с 1997 года. В нем принимают участие лучшие спортсмены из Сибири и ДФО. В этот раз за медали боролись 120 спортсменов из Иркутской и Свердловской областей, Забайкальского и Хабаровского краев. Многодневное соревнование проходило в пять этапов. Спортсмены участвовали в групповых стартах, заездах с раздельным стартом и в гонках на короткие дистанции. Победителей определяли по итогам каждого этапа, а после и по общей сумме балов.

- Сложность гонки в том, что результаты оценивались по итогам всех этапов. Хорошую командную работу показали наши взрослые спортсмены, попав в первую тройку, это максимальный результат, - сказал Алексей Стародубцев, и. о. руководителя центра спортподготовки сборных команд Хабаровского края.

В общем зачете среди девушек 15-16 лет первенство взяла Анастасия Лазарева. Ее общее время за все дни составило три часа 25 минут. В юниорской женской группе победила Алена Симакова, общий результат которой составил четыре часа 55 минут. Из парней победу одержал Григорий Еремин из Хабаровска, который преодолел всю дистанцию за семь часов и 10 минут.

Полный комплект медалей завоевали хабаровские велосипедисты в старшей возрастной категории. Первенство взял Даниил Головченко, второе место - Иван Журавлев, а третье - Максим Фильчаков.

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