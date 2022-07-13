Хабаровские росгвардейцы вернулись со спецоперации. Фото: Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровск вернулись военнослужащие и сотрудники подразделений спецназначения Росгвардии, которые выполняли служебно-боевые задачи на территории Украины. Встретили бойцов в торжественной обстановке.

- Хочу выразить вам благодарность за ваши героизм и мужество, которые вы проявили в ходе специальной военной операции. Вы всегда остаетесь верны нашему Отечеству и в самые тяжелые минуты проявили лучшие качества российского воина, тем самым доказав, что дух наших предков-победителей нельзя сломить, - обратился к присутствующим генерал-майор Андрей Шут, заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии России.

Кроме того, слова благодарности прозвучали от главного федерального инспектора по Хабаровскому краю Николая Шевцова, а особо отличившихся военнослужащих наградили. Также были вручены нагрудные знаки «Участник боевых действий».

После реабилитации и заслуженного отдыха росгвардейцы вернутся к выполнению своих служебных обязанностей.

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