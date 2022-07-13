12 километров электросети обновят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

«Хабаровская горэлетросеть» приступила к работам по обновлению коммуникаций в Индустриальном районе. Кабельные линии будут обновлены от подстанции «Южный микрорайон» в районе Малиновского и Панфиловцев. В рамках модернизации рабочие проложат 12 километров воздушных линий и восемь километров кабеля под землей. Также будут установлены две новые подстанции и 51 световая опора. Для этого выделено 137 миллионов рублей. Работы начались еще в октябре 2021 года, так как местные жители часто сталкивались с отключениями света и скачками напряжения.

- На входе в подстанцию установлен вакуумный выключатель. Он позволяет быстро ограничивать подачу электричества в случае сбоев. После обновления оборудования получится быстрее реагировать на аварийные ситуации и включать свет в кратчайшие сроки. Также новые устройства позволяют переключаться между линиями передач, - сказал Денис Ковзун, замдиректора «Хабаровская горэлектросеть».

Подстанция «Южный микрорайон» обеспечивает энергией улицы Черняховского, Сунгарийскую, Суворова, Малиновского, Рокоссовского, Панфиловцев и другие. Обновление воздушных линий уже закончено на 80%, а подземных - на 60%. Установка новых подстанций почти завершена. Выполнить все этапы модернизации планируется к концу года.

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