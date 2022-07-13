Легковушка столкнулась с КАМАЗом в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Водитель за рулем «Тойоты Аква» утром ехал по Суворова со стороны Краснореченской. Поворачивая на Павла Морозова, в районе дома №1/1 он не уступил дорогу проезжающему по главной дороге КАМАЗу, который направлялся в сторону Прогрессивной. Из-за невнимательности водитель легковушки спровоцировал аварию. Иномарка не успела закончить маневр, когда ее «догнал» грузовик.

- 31-летний мужчина, управляющий «Тойотой», отделался испугом. А вот его 28-летний пассажир получил травмы. Его осмотрели в больнице и направили на амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Оба водителя были трезвы в момент ДТП.

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