25 лесных пожаров потушили за сутки в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Всего за сутки лесоохрана справилась с 25 лесными пожарами в Аяно-Майском и Ульчском районах. Общая площадь возгораний достигла 13 тысяч гектаров. Из-за удаленности территорий спасателям было сложно тушить огонь, поэтому к борьбе со стихией привлекли пожарные вертолеты. Причиной возгораний стали грозы.

- Сейчас в тех же районах края действуют еще четыре пожара. Огонь раскинулся на две тысячи гектаров. К тушению привлекли 227 человек и 17 единиц техники. Из них три вертолета, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Сейчас сложная обстановка на севере края. Пожарные уже несколько дней продолжают борьбу с огнем всего в 7,7 километра от села Джигда в Аяно-Майском районе. Пламя охватило территорию в 180 гектаров. Еще один крупный очаг тушат в Ульчском районе в 17 километрах от села Нижняя Гавань.

Напомним, что во всех районах края установлен четвертый класс пожароопасности, а в Ульчском и районе имени Полины Осипенко - максимальный пятый класс. Из-за сложной обстановки 12 июля губернатор края Михаил Дегтярев попросил федеральный центр рассмотреть возможность введения в регионе режима ЧС межрегионального значения.

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