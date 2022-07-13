Инфекционный корпус детской больницы появится в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Зампред краевого правительства Керим Сунгуров проверил, как продвигается строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича. Подрядчик сейчас обустраивает фасад здания, занимается внутренней отделкой. В больничной пристройке проводят коммуникации: вентиляцию, отопление, свет и канализацию. Хотя работы отстают от графика, новое отделение планируется открыть уже к концу этого года. Сейчас объект готов на 60%.

- Задержка строительства связана с антиковидными ограничениями. Они повлияли на сроки доставки стройматериалов. Пока границы были закрыты, не было возможности привлекать иностранную рабочую силу. Сказалось и удорожание объекта. Сейчас стройка практически обеспечена нужными материалами, – сказал Керим Сунгуров.

На строительство выделено около двух миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В новом здании будет несколько отделений: кишечных и воздушно-капельных инфекций, реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория, блок диагностики, ряд функциональных помещений. Дополнительно будет оборудовано 130 коек.

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