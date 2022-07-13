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Общество13 июля 2022 7:05

Иван Копысов временно возглавил управление МЧС России в ЕАО

Он назначен на пост исполняющего обязанности начальника с 13 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Иван Копысов временно возглавил управление МЧС России в ЕАО

Иван Копысов временно возглавил управление МЧС России в ЕАО

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

С 13 июля в Главном управлении МЧС России по ЕАО исполняющим обязанности начальника назначен полковник внутренней службы Иван Копысов. Ранее он занимал должность замначальника и руководителя управления по надзору и профилактике.

Иван Сергеевич окончил Восточно-Сибирский институт МВД России в 2004 году. Он дважды проходил повышение квалификации - в 2009 и 2016 годах. В 2019 году назначен на должность замначальника Главного областного управления МЧС. В прошлом году Иван Копысов закончил магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Москве.

За время работы новый руководитель неоднократно награждался федеральным управлением МЧС. Всего у него 11 ведомственных медалей и знаков отличия.

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