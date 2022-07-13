Жительница Магадана поселилась в чужом доме без ведома хозяев
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Странную картину увидел житель Магадана, вернувшись домой рано утром. В одной из комнат он обнаружил незнакомку. Не зная, как реагировать на такую ситуацию, он вызвал полицию. Правоохранители забрали женщину в участок, где она объяснила, как оказалась в чужом доме.
- 26-летняя магаданка подыскивала себе место для временного размещения. Ее целью стал дом, расположенный на Стланниковом проезде. Поняв, что в нем никого нет, она решила остаться здесь до утра. Женщина пробралась внутрь через балконную дверь. Она воспользовалась личными вещами жильцов, а после легла спать, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.
На женщину завели уголовное дело и передали в суд. Ей грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех месяцев.
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