Переменчивая погода ждет хабаровчан 14 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Вместо ясной и солнечной летней погоды хабаровчан ждет пасмурный день. На 14 июля синоптики прогнозируют дождь. Облака будут закрывать небо на протяжении всего дня. Ветер северо-восточный достигнет скорости 4-11 метров в секунду.

- Днем температура воздуха прогреется до отметок от +26 до +28 градусов. Ночью столбик термометра покажет от +17 до +19 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Дожди пройдут во всем Хабаровском крае. Ливни накроют Комсомольский, Солнечный, Амурский районы. Средняя температура в регионе составит +30 градусов днем и + 15 градусов ночью.

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