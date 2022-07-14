Больше 200 тысяч человек вылечились от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедший день девять человек заболели коронавирусом. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому им назначили амбулаторное лечение. В больницах региона с COVID-19 помощь медиков получают 14 человек, а общее число заболевших по состоянию на утро 14 июля составляет 54 жителя края.

- В регионе развернуто 50 ковидных коек в трех больницах. Они заняты меньше чем на треть. Число выздоровевших за прошедший день составило семь человек, а с начала пандемии - 202 266 жителей, - сказал Евгений Никонов, представитель краевого правительства.

Ни одного летального случая коронавируса за сутки не зарегистрировано.

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