Арт-площадка появится в Ботаническом саду Амурска Фото: Правительство Хабаровского края

Креативную площадку сделают в Ботаническом саду Амурска в рамках проекта «Будущее своими руками». Посещать ее можно будет бесплатно. Новое пространство поможет реализовать творческий потенциал жителей разных возрастов и возможностей, которые хотят создавать свои проекты.

- Прилегающую территорию украсят лавочки, топиарные фигуры и небольшие декоративные элементы. Открыть площадку планируем уже в сентябре. Уверена, она станет отличным подарком к грядущему юбилею города и местом притяжения амурчан, - сказала Светлана Жабская, начальник отдела культуры города.

На территории сделают уличное освещение, проложат пешеходные дорожки. Здесь будет несколько зон: для творчества с фотозонами и скульптурными инсталляциями, для отдыха и зона детства с фигурами персонажей известных мультфильмов, качелями. На базе нового пространства для жителей будут проводить мастер-классы, занятия йогой. Зимой здесь будут создавать фигуры из снега и льда, ледяные горки, наряжать елку.

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