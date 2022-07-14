Житель ЕАО потерял 15 тысяч рублей при устройстве на работу Фото: прокуратура Магаданской области

22-летний мужчина из поселка Смидович решил найти работу. Он зашел на сайт с объявлениями. Пролистав несколько страниц, среди рядовых предложений он увидел кое-что интересное для себя. Была открыта вакансия в большой, известной многим компании. Недолго думая, парень позвонил по указанному номеру.

Трубку взял мужчина, представившись кадровиком. Около пяти минут он объяснял условия работы, а потом ответил на несколько уточняющих вопросов звонившего. Его голос звучал убедительно, поэтому у молодого человека не возникло сомнений, что он общается с подставным человеком. Договорившись о дальнейших действиях, «сотрудник компании» сказал, что парню позже перезвонят.

- Спустя время позвонил другой человек из той же компании. Он объяснил, что для трудоустройства парню нужно оплатить медкомиссию и страховку. Потом он сообщением прислал реквизиты, куда нужно было перечислить 15,2 тысячи рублей. Ничего не подозревающий парень двумя платежами перевел нужную сумму. Он попытался перезвонить в компанию, чтобы отчитаться, но трубку никто не брал. Потерпевший понял, что его обманули, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

На мошенников завели уголовное дело. Полицейские устанавливают их личности. Аферистам грозит до пяти лет колонии или штраф в размере до 300 тысяч рублей.

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