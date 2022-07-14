Знакомство в Сети: онлайн-общение обернулось кражей 34 тысяч рублей в Магадане

Мошенник украл 34 тысячи рублей у жителя Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онлайн-общение закончилось для 20-летнего жителя Магадана потерей большой суммы. Он познакомился с парнем из Москвы. Они какое-то время общались в Сети. Потом магаданец обратился к новому знакомому с просьбой. Он хотел купить одежду в столице и уговорил приятеля отправиться за покупками.

- Житель Магадана перевел 34 тысячи рублей, чтобы его знакомый купил необходимые вещи. Но через несколько минут он получил в ответ сообщение: «Извини, но деньги нужны самому». Тогда потерпевший понял, что ни одежды, ни своих средств он не увидит, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полиция быстро вычислила афериста. Им оказался 19-летний житель Москвы. Он полностью признал свою вину, но правоохранители завели на него уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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