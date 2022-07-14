Новый стадион появится в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В микрорайоне Красная Речка около школы №67 строят стадион, универсальную спортивную площадку и беговую дорожку. Работы ведутся по поручению мэра Хабаровска Сергей Кравчука.

- В этом районе мало спортивных объектов. Когда комплекс введут в эксплуатацию, ученики смогут заниматься в хороших условиях с качественным оборудованием, - сказал Игорь Лупанов, руководитель МКУ «Дирекция СОФ ОУ».

Также в этом году в поселке Березовка около школы №2 установят коробку с ограждением и искусственным покрытием, которое можно будет заливать водой зимой для игры в хоккей. Там установят универсальную площадку и беговые дорожки. А в Северном микрорайоне на территории школы №44 построят спорткомплекс. Все это будет выполнено за счет средств из городского бюджета.

У хабаровских школ появятся снаряды для выполнения комплекса ГТО. Всего будет обустроено 50 таких площадок до 1 сентября.

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