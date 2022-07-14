93-летняя женщина попала под колеса иномарки в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария случилась около 11:00 на Шелеста. В районе дома №116А, рядом с перекрестком на Тихоокеанской, дорогу переходила 93-летняя хабаровчанка. Она шла, не спеша, по проезжей части, которую обычно занимают припаркованные машины. Здесь никто не ездит на высокой скорости. В какой-то момент одна из машин двинулась задним ходом прямо на нее.

- Женщина не успела отойти в сторону, а водитель «Форд Фокус» не заметил ее в зеркале заднего вида. В результате пенсионерка была сбита и получила тяжелые травмы. На место аварии приехала скорая и увезла пострадавшую в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем иномарки находился 45-летний мужчина. Хабаровчанин был трезв.

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