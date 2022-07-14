Военные самолеты побывали в стратосфере в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Экипажи истребителей и бомбардировщиков Восточного военного округа на самолетах Су-30СМ и Су-34 прошли плановые учения в Хабаровском крае. Пилоты побывали в стратосфере, при этом выполняя разные задания.
- Летчики поднялись в небо на высоту до 15 километров. Сначала учения проходили в светлое время, но с наступлением ночи пилоты продолжили тренировки, - рассказали в пресс-службе ВВО.
Летчики выполняли задачи по ведению воздушного боя с самолетами условного противника. Они попрактиковались в выполнении элементов сложного пилотажа, следовании до указанной точки, технике аэронавигации.
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