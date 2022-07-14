Водитель сбил пешехода ночью в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Ночью около 1:35 на Пионерской тишину нарушил резкий звук тормозов. 27-летний водитель за рулем «Тойоты Приус» на полном ходу ехал в сторону Ленина, когда на его пути неожиданно появился пешеход. Мужчина переходил дорогу по зебре, думая, что иномарка затормозит, чтобы пропустить его. Но водитель не успел среагировать на человека и не смог увернуться от столкновения.

- Из-за сильного удара 18-летний парень получил тяжелые травмы. Прибывшая на место скорая увезла его в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водитель «Тойоты» был трезв. Предполагаемая причина аварии - невнимательность водителя.

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