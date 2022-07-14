Водитель погиб в жуткой аварии с грузовиком в Магаданской области Фото: nemagadan.online

Утром 14 июля случилась страшная авария на 1673 километре федеральной трассы «Колыма» в Хасынском городском округе. Дорогу не поделили грузовик «Вольво», ехавший с полуприцепом в виде цистерны «БЦМ», и легковушка «Додж Рам». Машины столкнулись лоб в лоб.

- Из-за сильного удара и натиска грузовика иномарку полностью разворотило. Капот ее оказался под колесами большегруза. 34-летний водитель «Доджа» погиб на месте от полученных травм, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Мужчина за рулем грузовика получил несколько ушибов. Врачи оказали ему помощь на месте ДТП. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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