Травка вместо огурцов: хабаровчанин вырастил плантацию конопли

Хабаровчанин создал конопляное поле на дачном участке Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В полицию сообщили, что в селе Ракитное мужчина на своем участке разводит марихуану. Правоохранители отправились на проверку. Попав во двор частной территории, они опешили: на огороде почти ничего больше не росло, кроме кустов конопли. Плантация принадлежала 36-летнему хабаровчанину, который использовал дачу в селе для культивации марихуаны.

На участке росло 213 кустов каннабиса. Большая их часть была спрятана от посторонних глаз в теплице среди плодово-ягодных кустов и цветов. Видно было, что хозяин регулярно поливал растения, бережно ухаживал за ними и даже удобрял.

- Как говорит владелец участка, он выращивал коноплю для себя и не собирался торговать наркотиками, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция проводит расследование. На хабаровчанина завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.

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