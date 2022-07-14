Поликлиника в микрорайоне «Строитель» откроется на полгода позже в Хабаровске

Поликлиника в микрорайоне «Строитель» откроется на полгода позже Фото: Правительство Хабаровского края

Срок сдачи в эксплуатацию поликлиники, на которую в октябре прошлого года упал башенный кран, отложили на шесть месяцев. Подрядчик не укладывается в намеченный график. Основная причина задержки - ковидные ограничения, которые действовали долгое время. Из-за закрытия границ возникли проблемы с поставками стройматериалов и привлечением рабочей силы из-за рубежа.

Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Строитель» началось еще в 2020 году за счет средств из краевого и регионального бюджетов. Здесь врачи смогут принимать до 400 пациентов за смену.

Подрядчик пытался сократить отставание по срокам, но совсем скоро решил отказаться от этого решения, чтобы от скорости не пострадало качество постройки. Сейчас поликлиника готова на 60%. Сдать объект планируется к концу 2022 года.

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