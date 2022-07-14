Хабаровская учительница оформила льготную ипотеку первой в ДФО

Нина Страпачук оформила льготную ипотеку первой в ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

В июне правительство расширило программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Теперь кроме молодых семей взять кредит под 2% могут учителя и врачи. Первой в регионе «Дальневосточную ипотеку» получила Нина Страпачук. Сама она живет в Хабаровске и уже 16 лет работает педагогом в вузе.

- Льготный кредит для врачей и учителей позволит привлечь новых специалистов в эти профессии, повысит их престижность и востребованность, - сказал Алексей Чекунков, министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В правительстве прогнозируют, что к концу 2024 года льготную ипотеку получат больше 16 тысяч жителей ДФО.

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