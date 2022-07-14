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Происшествия14 июля 2022 4:10

69-летняя женщина ограбила квартиру в Хабаровском крае

Она втерлась в доверие к ребенку, и он впустил ее домой
Александра ЯВИЩЕНКО
69-летняя женщина ограбила квартиру в Хабаровском крае

69-летняя женщина ограбила квартиру в Хабаровском крае

Фото: Иван ИВАНОВ

69-летняя жительница поселка Хор отбывала наказание в колонии. В 2021 году она вышла на свободу, но старые привычки взяли над ней верх. В один из дней она стояла рядом с подъездом дома на Кирова, когда мимо нее прошел ребенок и направился домой. Женщина окликнула его и попросила налить ей стакан воды. Тогда мальчик пригласил ее в квартиру.

- Войдя внутрь, ребенок пошел за водой. В это же время пенсионерка незаметно прошла в комнату, где нашла и украла ювелирные изделия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ущерб составил 370 тысяч рублей. Полиция быстро нашла виновницу, которая сразу признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет колонии общего режима.

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