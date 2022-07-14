Мэрия Хабаровска подписала соглашение с владельцами сервисов кикшеринга Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Соглашение по организации работы сервисов по аренде электросамокатов в Хабаровске разрабатывали несколько месяцев. В июне мэрия и бизнесмены должны были подписать документ, но в последний момент это событие перенесли. Предприниматели решили внести некоторые правки. Теперь же, 14 июля, стороны наконец достигли согласия и поставили свои подписи.

- С завтрашнего дня, 15 июля, скорость всех электросамокатов в Хабаровске официально должна быть не больше 25 километров в час, а в местах массового скопления людей и во время мероприятий - до 15 километров, - рассказали в администрации города.

В пятницу бизнесмены привлекут своих сотрудников, которые будут рисовать разметку для парковочных мест. По задумке, это поможет избежать хаотично расставленных самокатов по всему городу. Арендаторов, которые будут бросать транспорт где попало, будут штрафовать на 500 рублей.

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