Отбор для поступления в вузы военно-космических сил стартовал в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске стартовал отбор абитуриентов для поступления в вузы военно-космических сил (ВКС - прим. ред.) России. В соединении армейской авиации Восточного военного округа (ВВО - прим. ред.) в Хабаровском крае начала работать выездная приемная комиссия.

- Набор ведется в Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Также принимают заявки на вступление в ее филиалы в Сызрани, где готовят пилотов вертолетов, и в Челябинске, готовящем летчиков штурмовой авиации. Кроме того, кандидаты набираются в Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова в Твери и в Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Отбор абитуриентов проводится ежегодно с 2014 года.

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